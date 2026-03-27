Ofrecerán BUAP y ArboTerra la experiencia “Expedición artística… donde el arte crece”

Staff/RG

El Complejo Cultural Universitario de la BUAP, en coordinación con ArboTerra, parque temático y Africam Safari, presentó el programa “Expedición artística… donde el arte crece”, el cual se llevará a cabo los días 11,12, 18, 19, 25 y 26 de abril, con dos funciones gratuitas por día, en los horarios de 13 y 15 horas.

Esta colaboración implica la presentación en ArboTerra de 44 artistas de las compañías de Ballet Folklórico, de Teatro, así como del Coro Sinfónico de la BUAP, con el objetivo de vincular a los asistentes con la naturaleza a través del arte.

Se anunciaron descuentos especiales para la comunidad BUAP que presente su credencial. La cartelera completa se puede consultar en la página del CCU y en las redes sociales de ArboTerra.

Flavio Guzmán Sánchez Director General del CCU.

Bibian Pinto Madrid Directora operativa de ArboTerra.