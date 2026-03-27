El talentoso actor Juan Fonsalido platica sobre Lorenzo, personaje al que le dio vida en el capítulo anterior de “Más vale sola”

Por Mino D’Blanc

El talentoso actor argentino Juan Fonsalido dio vida a Lorenzo, un paciente con síndrome de personalidad múltiple en el capítulo que se transmitió por “las estrellas” el pasado domingo 22 de marzo de “Más vale sola”.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores González de TelevisaUnivision.

MD’B: Sin duda alguna, eres uno de los referentes jóvenes del teatro musical no solamente en México, sino en todo el continente. Ahora incursionas en la comedia televisiva en “Más vale sola”.

JF: Sí. Estoy muy agradecido, porque la verdad, nunca había hecho comedia en televisión. Siento que fue un desafío muy grande, porque si bien, la disciplina del teatro musical implica muchas cosas, creo que esto es completamente distinto, es otro animal que hay que saber dormalo en forma específica. Creo que fui entendiendo también los códigos y el timing incluso a lo largo de la grabación. Fue desafiante.

MD’B: En el capítulo del domingo pasado de “Más vales sola”, diste vida a un personaje recurrente en el consultorio de Juileta, ya que padece del síndrome de personalidad múltiple.

JF: Son momentos difíciles para reconocer cuando algo es psicoanalizable y cuando es algo que uno tiene que resolver sus problemas, pero también en el sentido de que todos tenemos muchas personalidades y somos diferentes según el contexto, ¿no? Acá Lorenzo me parece que tiene un problemita porque digamos, que va al extremo la capacidad de contener multitudes. Y fue una experiencia de mortal, la verdad, porque la idea de tener todo un equipo de trabajo tan profesional como el de Televisa para poder generar estos personajes fue increíble. Les mando también un abrazo grande y un agradecimiento grande a todo el equipo de actores y a todo el equipo

MD’B: ¿Qué le aprendiste a este personaje? ¿Te ves reflejado en él en algo?

JF: Sí. Yo creo que hay una parte del Lorenzo, llamaremos Prime o el Lorenzo real entre comillas, porque no sabemos cuál es el real, pero digamos que hay uno que es el que va por primera vez al consultorio de Julieta y que es muy tímido, que le cuesta un poco la socialización y que le dan miedo algunas cosas. Yo siento que todos tenemos eso. Creo que cuando yo tengo que conocer a alguien nuevo, conocer un contexto de Meat and Greet, siempre me es un poco difícil, un poco incómodo y tengo que ir acostumbrándome de a poquito y creo que en ese sentido me parezco bastante a Lorenzo.

MD’B: ¿Qué le aportaste a Lorenzo como actor y como persona?

JF: Creo que fue más bien sacar sus personalidades mías de la vida, quizás compartirle un poco de mi imaginario. Todos los personajes fueron charlados también con nuestro productor Reynaldo. Para mí fue muy importante ponerles nombre y apellido, ponerles una personalidad, ponerles gente que yo conozco o como yo veo gente, porque después en el imaginario la gente no es como es, sino lo que uno representa de la gente. Entonces creo que le aporté eso, amor, dedicación, gangas de que estén completos con lo más que se pueda, teniendo en cuenta las dificultades de tiempo que se ven en este tipo de series, que obviamente tienes que sacar un poco el conejo de la galera en el momento, porque si bien, tú tienes preparado algo en el momento y el director dice “vamos a ponerlo por este lado” y es todo una cosa completamente distinta. Entonces hubo mucho también de la capacidad de improvisar en el momento, de relajar y estar blandito y aprender en el momento.

MD’B: Siendo argentino, ¿qué le aprendes a la comedia mexicana y qué es lo que más trabajo te cuesta de la misma?

JF: Es una excelente pregunta. Yo creo que al mexicano le gusta mucho también el juego de palabras y hay mucho de esto en la serie, mucho juego de palabras, le gusta jugar con el léxico, obviamente los albures. Creo que hay mucho de eso, de la picardía de la palabra y de cómo la utilizamos. Eso fue al mismo que un desafío, fue un aprendizaje y entendiéndolo y cachándolo el timing para decirlo, porque una cosa es entender el chiste y otra cosa es saber poder procesarlo y poder llevarlo a un lugar realmente de risa y no de chiste. Es una combinación extraña entre estoy diciendo el chiste, pero al mismo tiempo estoy diciendo el personaje y estoy diciéndolo esto como el personaje, pero hay una cosa de la subrayada del chiste que hay en México y para mí es difícil, pero al mismo tiempo es desafiante, pero al mismo tiempo interesante que es encontrar cómo ser real a la hora de hacer el personaje y si esas palabras las trae el personaje en el momento que parezca eso, porque al mismo tiempo hay una especie de aparte en donde estoy diciendo un chiste y estamos todos sabiendo que estoy diciendo un chiste. Entonces creo que eso fue lo más complejo, pero divertido.

MD’B: ¿Qué le aprendes a personas con una gran trayectoria en el quehacer escénico, como María Elena Saldaña “La Güereja”, Manuel “El Flaco” Ibañez y por qué no, también a tu compañera y compatriota Cecilia Galiano, quien ya tiene también una carrera consolidada?

JF: Ellos aparte de que me enseñaron mucho y bien, yo viéndolos aprendí un montón de cosas importantísimas del timing, además pensando que esto es una segunda temporada y que estoy sumando en la segunda temporada. Ellos han estado desde la primera, o sea que tenían todo completamente pulido, sabían cómo hacer las cosas, entendían perfectamente los tiempos de las cosas y creo que eso fue muy importante, además de que tienen una trayectoria gigante y un colmillo espectacular. Pero lo que más les aprendo te voy a decir es realmente cómo son en el set ellos, o sea, cómo se comportan de profesionales, pero aparte buena gente, buena, buena gente, amigos de todos, de la gante que está delante de las cámaras, de la gente que está atrás de las cámaras, siempre con la mejor, con buena onda, chistes constantemente, haciendo bromas a la gente del staff, un humor y una alegría grande la de ellos y creo que eso fue muy importante también para mi proceso como nuevo, el poder integrarme con gente que te integra fácil porque no te trata como alguien nuevo, te trata como igual y eso es fundamental y eso lo quiero yo llevar a todos los ámbitos de mi vida.

MD’B: Siendo de Argentina y radicando ahora aquí, ¿te gustan los chistes de argentinos que se cuentan en México?

JF: Me encantan, totalmente es gracioso. Los clichés y todo son por algo. A mí me gusta divertirme y que lo cuenten mexicanos me divierte más todavía, porque como que también hay una cosa de complicidad que es muy linda que tenemos en Argentina y México. Últimamente se puede llamar rivalidad algunas cosas por ciertas cuestiones como el fútbol, pero la verdad es que nos divierte mucho la experiencia de cómo viven la argentinidad en otros países. Eso nos encanta y nos encanta compartirla, sea vergonzoso o no, o lindo o feo, hay una cosa de argentinidad que nos gusta toda, o sea, nos gusta lo bueno y nos gusta lo malo, entonces nos divierte mucho también que ustedes puedan observar cosas de afuera.

MD’B: Seguramente Reynaldo López y su equipo ya tienen planeada otra u otras temporadas de esta teleserie. ¿Te han invitado a que ya seas actor del elenco estable? ¿Tienes más proyectos con él?

JF: Hemos hablado de que queremos que haya una tercera temporada y que estemos todos. Estaría buenísimo; ojalá pase, pero bueno, esas son cosas que se tienen que checar ahí con la gente de Televisa, la producción es más arriba, con la gente que elige, que dice que sí o que no, entonces yo creo que hay chance de que pase porque nos fue muy bien, pero igual, siempre hay que estar preparado para que no; creo que esa es parte de nuestra concepción, aceptar cuando algo tiene que terminar. Siempre cuando uno termina un proyecto lo da por terminada y si después vuelve pues buenísimo, pero uno tiene que hacer el duelo para poder continuar.

MD’B: ¿Qué cosas vienen para ti en este año?

JF: Vamos a estar hasta mayo por lo menos en el Foro Estelar en el Hotel Fiesta Americana Reforma con “Alive”, que es un show de canto muy divertido. También voy a sacar mi música, no como solista, porque tenemos una banda con un amigo y con esa vamos a estar prontamente, sacando música el mes que viene. Y bueno, invito a todo el público a que no se pierdan “Más vale sola”, ya que es una serie muy divertida. Si no pudieron ver el capítulo del domingo pasado y todos los demás capítulos, pueden ver la serie completita en Vix Plus y en ViX Premium, ahí están todos los capítulos de la primera y de la segunda temporada y espero que la puedan disfrutar con todos nosotros.