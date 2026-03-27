Dudas y exigencias: padres de familia acusan de robo a la tesorera de primaria de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue.— La indignación crece entre madres y padres de familia de la escuela primaria Carlos I. Betancourt, quienes exigen una investigación a fondo por la desaparición de 300 mil pesos del programa federal “La Escuela es Nuestra” (LEEN), recursos que debían destinarse a mejorar la infraestructura del plantel.

De acuerdo con la versión oficial, el dinero estaba bajo resguardo de la tesorera, identificada como Alma Rosa “N”, quien aseguró haber sido víctima de un asalto sobre la carretera federal México–Tuxpan. No obstante, esta explicación no ha logrado convencer a la comunidad escolar.

Las dudas han escalado rápidamente. Padres de familia señalan inconsistencias en el relato y cuestionan por qué una cantidad tan considerable de dinero era trasladada sin medidas de seguridad. Incluso, algunos sugieren la posibilidad de un desvío interno de recursos, lo que ha encendido aún más el malestar.

Este día, los inconformes exigieron de manera directa a la tesorera que presente la denuncia correspondiente ante las autoridades y detalle públicamente cómo ocurrieron los hechos. La exigencia no es menor: quieren claridad total sobre el destino del dinero.

El caso pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control y transparencia del programa LEEN, dejando al descubierto la vulnerabilidad en el manejo de fondos destinados a la educación, donde como denuncian los propios padres la falta de claridad abre la puerta a la desconfianza y posibles actos de corrupción.

Además los manifestantes denunciaron que la policía municipal llegó golpeándolos en la puerta como defendiendo ala tesorera y piederon la intervención del Gobernador del Estado para darle solución a este grave tema