Encontraron armas, teléfonos y recipientes para droga en el penal de San Miguel

•⁠ ⁠DEFENSA, Guardia Nacional y Seguridad Pública realizaron el traslado de 15 internos del penal de Puebla al de Tepexi.

•⁠ ⁠También, realizaron una revisión en dormitorios que permitió asegurar 75 objetos punzocortantes y 28 equipos telefónicos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En las últimas horas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo para trasladar a 15 hombres privados de la libertad en el penal de Puebla, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y la Unidad Cinotáctica K9.

Paralelamente, las fuerzas federales y estatales realizaron una supervisión en dormitorios y áreas comunes, durante la cual se aseguraron 75 objetos punzocortantes, 28 equipos telefónicos, 24 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, entre otros artículos prohibidos.

Estas intervenciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, con respeto a los derechos humanos de los internos y con el objetivo de mantener condiciones adecuadas al interior del centro penitenciario de Puebla.