Robaron 700 mil pesos a una mujer tras salir de Banamex en pleno centro de Tehuacán

Desde Puebla
Señora fue víctima de rateros al salir de la sucursal Banamex en el centro de Tehuacán, la despojaron de 700 mil pesos que había retirado y escaparon en motocicleta.
Elementos de la policía no han logrado ubicar a los rateros.
También llegaron paramédicos, para la mujer, que presentaba crisis nerviosa.
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