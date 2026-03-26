Fines de semana de abril habrá “Expedición Artística: Donde el Arte Crece”: CCU BUAP

María Huerta

A fin de conectar la naturaleza con el arte, el Complejo Cultural Universitario (CCU) presenta el ciclo “Expedición Artística: Donde el Arte Crece”, que se llevarán a cabo todos los fines de semana del mes de abril.

Flavio Guzmán, director general del CCU, agradeció la colaboración de compañías teatrales de la BUAP en las presentaciones.

Cabe destacar que la entrada a dichas actividades será gratuita, no obstante las expediciones en Arboterra tienen costo de 295 pesos, y para los trabajadores de la BUAP será al 2×1.