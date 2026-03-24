Promueve diputada Luana Armida Amador Taller Técnico de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística

-Busca capacitar en esta materia a servidores públicos estatales

Desde Puebla

Con el objetivo de impulsar entornos incluyentes y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, la diputada Luana Armida Amador Vallejo destacó que se llevó a cabo el primer módulo del Taller Técnico de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística, dirigido a ingenieras, ingenieros, arquitectas y arquitectos de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.

La legisladora destacó la importancia de que el personal técnico, encargado de revisar y ejecutar proyectos de obra pública, cuente con herramientas claras para garantizar que cada intervención cumpla con los principios de accesibilidad universal. “Esto resulta fundamental, ya que son las y los ingenieros y arquitectos quienes validan técnicamente las propuestas que surgen de los comités comunitarios”.

En este sentido, la capacitación busca cerrar la brecha entre la norma y su correcta aplicación, al brindar a las y los participantes los conocimientos necesarios para diseñar y supervisar proyectos que respondan a las necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas con discapacidad.

La legisladora Luana Armida Amador señaló que esta primera sesión forma parte de un programa integral de tres módulos, orientado a fortalecer los conocimientos técnicos sobre los criterios establecidos en la normatividad nacional e internacional en materia de accesibilidad. Asimismo, señaló que los dos módulos restantes, enfocados específicamente en urbanismo e infraestructura arquitectónica, se llevarán a cabo después del periodo de Semana Santa.

La diputada subrayó que, pese a la existencia de leyes y normas aplicables, como la Ley Orgánica Municipal, la legislación en materia de personas con discapacidad y la normatividad de obra pública, aún persisten deficiencias en su implementación, principalmente en espacios públicos y privados que no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad, de ahí la importancia de implementar estos talleres.