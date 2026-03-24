Presentan proyecto de tecnificación para el distrito de riego de Valsequillo

Erika Méndez

La titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), Rebeca Bañuelos, presentó el proyecto de tecnificación del distrito de riego de Valsequillo.

En conferencia de prensa, informó que se invertirán 52 millones de pesos para rehabilitar 20 hectáreas en 17 municipios.

Preciso que será en mayo cuando iniciará la prueba piloto en 3 mil 22 hectáreas para beneficiar a 3 mil 575 productores.