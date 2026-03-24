Se investiga sobrecosto en la construcción de las plataformas de Audi, advirtió Armenta

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier reveló que inició una investigación por el sobrecosto en la construcción de las plataformas de Audi.

En conferencia de prensa, señaló que buscan identificar la verdadera inversión, al considerar que hubo un robo “brutal”.

Aseguró que la empresa no tiene la culpa e indicó que no se trata de una investigación contra la empresa, pues su administración está a favor de la inversión extranjera directa.

“Estamos contra el saqueo, porque son los que dicen que los corruptos somos nosotros por denunciar la corrupción”, indicó