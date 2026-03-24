Diputados recorrerán sus distritos con trabajo de territorio en el receso legislativo: Pável Gaspar

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, adelantó que sus compañeras y compañeros diputados aprovecharán el periodo de receso legislativo para recorrer sus distritos y hacer trabajo de territorio.

En rueda de prensa, el legislador indicó que es necesario mantener el contacto y la cercanía con las y los ciudadanos, hacer contacto en territorio y escuchar las necesidades y peticiones de las personas.

“En este periodo de receso la intención es recorrer los distritos (..) hay mucho por hacer todavía, vamos muy bien, pero debemos hacerlo mejor porque las y los ciudadanos así lo requieren”, indicó.

Pável Gaspar destacó la importancia de escuchar a la gente, por ello, respaldó los diferentes ejercicios relacionados con consultas, foros y mecanismos de participación ciudadana, que permitan contar con mejores marcos normativos.