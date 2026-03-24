Diputados recorrerán sus distritos con trabajo de territorio en el receso legislativo: Pável Gaspar

Desde Puebla
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, adelantó que sus compañeras y compañeros diputados aprovecharán el periodo de receso legislativo para recorrer sus distritos y hacer trabajo de territorio.
En rueda de prensa, el legislador indicó que es necesario mantener el contacto y la cercanía con las y los ciudadanos, hacer contacto en territorio y escuchar las necesidades y peticiones de las personas.
“En este periodo de receso la intención es recorrer los distritos (..) hay mucho por hacer todavía, vamos muy bien, pero debemos hacerlo mejor porque las y los ciudadanos así lo requieren”, indicó.
Pável Gaspar destacó la importancia de escuchar a la gente, por ello, respaldó los diferentes ejercicios relacionados con consultas, foros y mecanismos de participación ciudadana, que permitan contar con mejores marcos normativos.
You may also like
-
Ejecutaron a un hombre en Zinacatepec
-
Se investiga sobrecosto en la construcción de las plataformas de Audi, advirtió Armenta
-
Promueve diputada Luana Armida Amador Taller Técnico de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística
-
Presentan proyecto de tecnificación para el distrito de riego de Valsequillo
-
Armenta anuncia modernización del aeropuerto Hermanos Serdán