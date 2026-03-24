Ejecutaron a un hombre en Zinacatepec

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado en camino de terracería en San Sebastián Zinacatepec, luego de que, aparentemente, fuera atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos.
Los hechos se registraron en una barranca sobre el camino viejo a Ajalpan, cerca de una bomba de agua.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba en una motocicleta, cuando habría sido interceptada y agredida a balazos.
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