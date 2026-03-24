Conagua tiene 200 denuncias por pozos irregulares en Puebla

Erika Méndez

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene 200 denuncias por pozos irregulares de agua en Puebla, reveló la directora local, Beatriz Torres.

En conferencia de prensa, indicó que han identificado que dichos espacios son utilizados para la extracción de agua y comercializada en pipas.

Explicó que se trata de un delito federal e hizo un llamado a los poblanos a denunciar este tipo de casos.