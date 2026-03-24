En Puebla, más de un millón de alumnos de nivel básico saldrá de vacaciones este viernes

María Huerta
De acuerdo al calendario escolar de la secretaría de Educación Pública (SEP), más de un millón de estudiantes de nivel básico saldrá de vacaciones este viernes 27 de marzo.
Si bien el periodo vacacional comienza el 30 de marzo del año en curso, los alumnos dejarán de ir a las aulas desde este viernes 27 del mismo mes, ya que habrá Consejo Técnico.
El periodo vacacional de primavera comprende del 30 de marzo al 10 de abril, es decir se regresará a clases el lunes 13.
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