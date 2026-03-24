Dos asaltos a mano armada en apenas cuatro días contra farmacias de Villa Lázaro Cárdenas

Delincuencia no da tregua al gobierno de Marco Antonio Valencia

Abelardo Domínguez

Villa Lázaro Cárdenas, Pue. – No da tregua la delincuencia al gobierno del presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila y a Madahi Hernández Gutiérrez, presidente auxiliar de La Uno.

En solo cuatro días, se han registrado dos asaltos a mano armada contra farmacias de la ciudad.

Usuarios de redes sociales han emitido denuncias y alertas para que la población tome precauciones, ya que además de las farmacias, se han reportado agresiones violentas en otros negocios y viviendas de la zona de La Uno.

Un usuario publicó en Facebook la siguiente advertencia

Nuestra compañera de trabajo fue víctima de asalto a mano armada. Vecinos y comerciantes, tomen sus precauciones.

El agresor, masculino, no mayor de 35 años, llevaba cubrebocas; pidió ciertos productos para generar distracción y, posteriormente, amagó con arma de fuego. En otra escena, porta lentes oscuros.

Se marcó a las autoridades y no contestaron

El punto más preocupante es la falta de respuesta de la policía municipal cuando las víctimas solicitan auxilio, dejan a la población desprotegida y sin seguridad.