Dos asaltos a mano armada en apenas cuatro días contra farmacias de Villa Lázaro Cárdenas

Delincuencia no da tregua al gobierno de Marco Antonio Valencia
Abelardo Domínguez
Villa Lázaro Cárdenas, Pue. – No da tregua la delincuencia al gobierno del presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila y a Madahi Hernández Gutiérrez, presidente auxiliar de La Uno.
En solo cuatro días, se han registrado dos asaltos a mano armada contra farmacias de la ciudad.
Usuarios de redes sociales han emitido denuncias y alertas para que la población tome precauciones, ya que además de las farmacias, se han reportado agresiones violentas en otros negocios y viviendas de la zona de La Uno.
Un usuario publicó en Facebook la siguiente advertencia
Nuestra compañera de trabajo fue víctima de asalto a mano armada. Vecinos y comerciantes, tomen sus precauciones.
El agresor, masculino, no mayor de 35 años, llevaba cubrebocas; pidió ciertos productos para generar distracción y, posteriormente, amagó con arma de fuego. En otra escena, porta lentes oscuros.
Se marcó a las autoridades y no contestaron
El punto más preocupante es la falta de respuesta de la policía municipal cuando las víctimas solicitan auxilio, dejan a la población desprotegida y sin seguridad.
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