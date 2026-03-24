Aumenta 25%  petición de aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos: DIF Puebla capital

María Tenahua

La solicitud de aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos aumentó entre un 20 a 25 por ciento este año en comparación con el 2025, señaló el director del DIF municipal, Alejandro Cortés Carrasco.

En entrevista, precisó que el año pasado se entregaron mil 225 aparatos ortopédicos y 220 aparatos auditivos.

Es importante señalar los aparatos ortopédicos que entrega el sistema DIF municipal: Sillas de ruedas PCA, sillas de ruedas PCI, silla-andadera, andaderas ortopédicas, bastones y bastones de cuatro puntos.