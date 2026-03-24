Anuncian festival de teatro del 25 al 30 de marzo

María Tenahua

Del 25 al 30 de marzo, se llevará a cabo el festival del teatro con 16 obras y más de tres sedes, destaca el maratón del 29 de este mismo mes, además de que se contará con una nueva modalidad, como que las presentaciones sean incluyentes para las personas sordas.

Lo informó la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar, quien destacó que, en el marco del Día Mundial del Teatro, se realizarán diferentes obras para impulsar este tipo de artes.

Agregó que este año se integra el proyecto del teatro inclusivo para las personas con esta discapacidad, es el primero y único en que se implementa; por ello, se van a subtitular las piezas.