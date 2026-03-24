Feria Nacional del Libro BUAP, con gran afluencia en 2026

María Huerta
La edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) presenta una gran afluencia de la comunidad universitaria y la sociedad poblana.
Con gran diversidad de talleres, presentaciones, los asistentes pueden acudir al evento de su interés, además de adquirir algún libro o souvenir.
Incluso, en algunas presentaciones el autor les firma el libro, para una experiencia más completa.
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