Feria Nacional del Libro BUAP, con gran afluencia en 2026

María Huerta

La edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) presenta una gran afluencia de la comunidad universitaria y la sociedad poblana.

Con gran diversidad de talleres, presentaciones, los asistentes pueden acudir al evento de su interés, además de adquirir algún libro o souvenir.

Incluso, en algunas presentaciones el autor les firma el libro, para una experiencia más completa.