TROX México construye en Puebla planta de 350 mdp

• El objetivo es consolidar la exportación hacia el mercado norteamericano.

• El proyecto generará 400 nuevos empleos y operará bajo estándares sustentables.

Desde Puebla

HUEJOTZINGO, Pue. – Con una inversión de 350 millones de pesos para la construcción de una nueva planta, TROX México y el gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier, consolidan a la entidad como un polo industrial estratégico para fortalecer el suministro de sistemas de climatización en la región y el mercado norteaméricano.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la etapa de construcción activará de inmediato 150 puestos laborales directos para beneficio de las familias locales. El funcionario estatal destacó que la proyección de crecimiento de la firma contempla la creación de 400 nuevos empleos en un plazo de ocho años ya que esta planta funcionará como una plataforma de exportación hacia los mercados de Centro y Norteamérica con estándares de calidad global.

El titular de la política económica detalló que el complejo integrará 11 mil 500 metros cuadrados de nave industrial, un centro de experiencia de clientes, un showroom y la denominada TROX Academy en sus mil 600 metros cuadrados de área administrativa. La infraestructura posee además una reserva territorial para futuras ampliaciones de hasta seis mil metros cuadrados adicionales en su capacidad productiva. Chedraui subrayó la importancia de la certificación ambiental LEED Platinum que obtendrá el edificio, pues operará sin emisiones contaminantes en cumplimiento con las normas de sostenibilidad.

La administración estatal vincula este avance industrial con la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán para potenciar la logística de las empresas en Huejotzingo. El secretario manifestó que la trayectoria de 75 años de la matriz alemana y los 15 años de presencia de la marca en México avalan la solidez de esta expansión. Este esfuerzo coordinado entre la iniciativa privada y las autoridades locales posiciona a la entidad como un referente en tecnología y desarrollo económico incluyente.

El presídium de este acto protocolario contó con la participación del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui; el presidente de TROX Américas, Luiz Moura; el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valle; y el director de TROX México, Fernando Cani. A la ceremonia asistieron también representantes sindicales, autoridades de los tres niveles de gobierno e invitados especiales del sector empresarial, quienes atestiguaron el inicio de los trabajos de cimentación de este polo industrial.