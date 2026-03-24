Alumnos BUAP acudirán a hackathon internacional en representación de México

Desde Puebla

Damián Basilio Romero, Edgar Loth Armenta Rendón, Juan Carlos Lin Hernández, Yael Oswaldo Hernández Torres y Jonathan Araiza Guzmán, estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP representarán a México en la competencia internacional HPE CDS Tech Challenge, que se llevará a cabo en abril, en Madrid, España.

Es organizada por Hewlett Packard Enterprise (HPE) y CDS (A Hewlett Packard Enterprise Company) para desarrollar soluciones en Inteligencia Artificial, ciberseguridad, 5G y computación avanzada, con un enfoque en infraestructura urbana inteligente.

Para lograr su pase a la final, los estudiantes BUAP de Ingeniería en Ciberseguridad y en Ciencia de Datos, participaron en dos fases previas de retos y desafíos, superando pruebas orientadas al desarrollo de software, algoritmia y lógica.

Primero se enfrentaron a más de 100 equipos, posteriormente fueron seleccionados como ganadores en la segunda fase, para llegar a la final y disputar la victoria en un Hackathon contra tres equipos de España y uno de Colombia.