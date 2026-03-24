Inicia en Atlixco campaña contra el dengue

Desde Puebla

La presidneta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó el inicio de la campaña nacional contra dengue y chikungunya 2026, destacando que Atlixco se mantiene sin casos gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía.

Del 23 al 27 de marzo, brigadas recorrerán colonias y escuelas promoviendo la estrategia: lava, tapa, voltea y tira.

Ariadna ayala llamó a sumarse desde casa para mantener un municipio limpio y libre de dengue.