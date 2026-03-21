El campo de Puebla se impulsará a través del riego tecnificado: Armenta

– En el marco del Día Mundial del Agua, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que actúan con acciones contundentes.

Desde Puebla

TOCHTEPEC, Pue.- Mediante el riego de goteo parcelario que permite el 90 por ciento de eficiencia, en Puebla, el agua proveniente de la Presa de Valsequillo, antes contaminada, se convertirá en un recurso limpio que impulsa la transición de cultivos de bajo valor hacia la producción de hortalizas, así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, al supervisar la obra de Modernización del Distrito de Riego 030 en el municipio.

En el marco del Día Mundial del Agua, Armenta Mier subrayó que este proceso de saneamiento optimiza el uso del vital líquido y contribuye a incrementar los ingresos de las y los productores. El ejecutivo afirmó que la revolución del campo poblano ya es una realidad, al tratarse del segundo proyecto más grande del mundo con una extensión de 20 mil hectáreas, sólo después del que se desarrolla en India, con 24 mil hectáreas. “De la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum se hacen acciones contundentes”, aseguró.

Alineados a la estrategia nacional del rescate de las cuencas, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que el saneamiento del agua de distrito es un sueño para las y los productores que buscan transformar la riqueza de sus tierras y que al no tener recurso se exponen al migrar a los Estados Unidos. “Este proyecto tiene que ser la respuesta al sueño americano, al transformar la producción de temporal a riego”, afirmó.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos, informó que mediante el proyecto de tecnificación, el Distrito de Riego 030 abarca 33 mil hectáreas, de las cuales 20 mil son aptas para este proceso, en beneficio de 18 mil productores en 17 municipios. Detalló que, en una primera etapa, este modelo favorece a 87 familias en una superficie de 4 mil hectáreas.

El director de la empresa Irrigen, Francisco Javier Valdez, explicó que la técnica de riego por goteo permitirá a través de un sistema denominado hidrantes aplicar el agua necesaria para que la parcela de los campesinos opere y tenga un mejor rendimiento. Recordó que actualmente se riega por gravedad o inundación y ese método ya es insuficiente.

Pascual Herrera Castro señaló que siempre ha trabajado de manera austera; sin embargo, con el proyecto impulsado por el Gobierno de Puebla, prevé un incremento en su producción. Explicó que, con un sistema de riego tecnificado, las plantas recibirán únicamente el agua necesaria, lo que permitirá obtener frutas y granos de mejor calidad.

Por su parte, José Guadalupe García, productor del municipio de Tochtepec, destacó que anteriormente se sembraba alfalfa, maíz o frijol de manera tradicional. No obstante, afirmó que el riego tecnificado les permitirá mejorar su producción e incursionar en cultivos de hortalizas como jitomate e incluso frutas. “Ahora podremos sembrar más y estamos muy contentos”, concluyó.