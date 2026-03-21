La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, activa y cercana a la gente.

Arlette Hernandez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, a través de sus distintas direcciones como Policía Municipal y Tránsito Municipal; sumadas al Mando Coordinado impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla, mantiene de manera permanente diversos dispositivos de seguridad, consolidándose como una dependencia activa, cercana a la ciudadanía y de respuesta inmediata.

Como lo han instruido el gobernador Alejandro Armenta y el presidente municipal de Amozoc Severiano de la Rosa Romero, se suman esfuerzos para fortalecer la seguridad, la prevención del delito y la paz social en el municipio.

Como muestra de ello, Amozoc cuenta con una base de operaciones de la Secretaría de Marina, cuyos elementos, en conjunto con la Policía Municipal, todos los días realizan recorridos y operativos en distintos puntos del municipio.

Asimismo, en coordinación con la Policía Estatal, se han instalado torres de videovigilancia conectadas a centros de comando, ubicadas en accesos estratégicos como la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura de Casa Jóvenes, además de una más en proceso de instalación en la junta auxiliar de la ex Hacienda Concepción Capulac.

Estas acciones refuerzan la vigilancia en entradas y salidas del municipio, incluyendo la cabecera municipal de Amozoc y la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, las cuales se encuentran monitoreadas mediante cámaras conectadas al C2.

Por su parte, Tránsito Municipal ha fortalecido la cultura vial mediante la implementación de pláticas informativas dirigidas a estudiantes y padres de familia en diversas instituciones educativas, además de mantener presencia constante en las vialidades.

Con todas estas acciones se refrenda el compromiso del gobierno municipal 2024-2027 para continuar generando acciones en beneficio de la ciudadanía de Amozoc