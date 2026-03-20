Ariadna Ayala Impulsa en Atlixco el tradicional desfile de primavera lleno de color y tradición

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar del tradicional Desfile de Primavera, una celebración que marca el inicio de una temporada llena de vida, color y tradición.

El evento se llevará a cabo este 20 de marzo a las 9:00 de la mañana, iniciativa impulsada por Ariadna Ayala, donde cientos de personas se darán cita en las principales calles del municipio para presenciar este recorrido, que contará con la participación de estudiantes de diversos preescolares bajo la temática “Vida, Salud y Desarrollo a Través de la Primavera”.

El desfile iniciará en la 10 Oriente y 4 Norte, avanzará por avenidas principales y concluirá en la 9 Oriente, pasando por puntos emblemáticos como el zócalo de la ciudad, como parte de las acciones promovidas por Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, para fortalecer la convivencia social.

Este evento se ha consolidado como una de las celebraciones más representativas de Atlixco, impulsado por Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, al fomentar la convivencia familiar y fortalecer las tradiciones que dan identidad al municipio.