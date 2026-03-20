Distribuir agua en México exige más recursos de los que el sistema puede sostener

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El acceso al agua en México enfrenta una contradicción, mientras el recurso es limitado, el modelo que lo distribuye, basado en envases, transporte y almacenamiento, demanda más agua, energía y costos.

Producir plástico para envases requiere hasta 2,000 litros de agua por kilogramo; esto revela que el propio modelo consume agua para poder distribuirla.

En el Día Internacional del Agua, este modelo evidencia presión en infraestructura, logística y uso de recursos; una tensión que, como ha identificado Somos PURA, marcará su viabilidad en los próximos años.

El acceso al agua en México enfrenta una contradicción operativa que empieza a volverse insostenible. Mientras el recurso es cada vez más limitado, menos del 1% del agua del planeta es apta para el consumo humano, su distribución demanda energía, costos adicionales… y más agua.

En el marco del Día Internacional del Agua, que se conmemora el 22 de marzo, esta tensión deja de ser técnica y se vuelve visible, el problema no es solo cuánta agua hay, sino cómo la estamos haciendo llegar.

Producir un kilogramo de plástico puede requerir hasta 2,000 litros del líquido, una cifra que refleja la carga adicional que impone el modelo basado en envases, logística y almacenamiento, el cual exige procesos industriales, transporte constante e intervención humana para el manejo del producto.

“Abrir la llave o recibir un garrafón parece simple, pero detrás hay un sistema intensivo en recursos que creció sin cuestionar su eficiencia. Hoy esa estructura empieza a mostrar sus límites frente a un escenario en donde el recurso es cada vez más escaso”, explica Lucas Barrionuevo, cofundador de Somos PURA, empresa especializada en purificación de agua.

El costo invisible del agua

La presión no es solo ambiental, también es económica y social. En muchos hogares, el acceso al agua implica comprar, cargar, almacenar y reponer envases. Estas tareas recaen, en gran medida, en mujeres como parte del trabajo no remunerado vinculado con el cuidado.

“Cuando el acceso al agua depende de cargar o esperar entregas, deja de ser solo un tema de consumo. Se convierte en un tema de tiempo, esfuerzo y organización del hogar, con impacto directo en la calidad de vida”, abunda Leandro Barrionuevo, también cofundador de Somos PURA.

Sistema hídrico al límite

El sistema que hace posible llevar agua a los hogares muestra fallas en cómo se produce, se distribuye y se mantiene. Esa presión se concentra en tres frentes que definirán su viabilidad en los próximos años:

Infraestructura: Llevar agua potable de un punto a otro requiere redes de captación, tratamiento y distribución que demandan inversión. En muchas regiones, la infraestructura es insuficiente o no ha crecido al ritmo de las ciudades. Cadena de suministro: El modelo basado en envases y entregas depende de rutas logísticas continuas. Cada traslado implica consumo de combustible, y almacenamiento intermedio. Esto incrementa costos, reduce eficiencia y expone al sistema a interrupciones que afectan disponibilidad y calidad. Uso de recursos: Fabricar plástico y distribuir el agua requieren agua y energía adicional. Cuando el recurso es limitado, cada ineficiencia pesa más y compite con necesidades como las de la agricultura.

“El acceso al agua ya no puede medirse solo por disponibilidad. La forma en que se produce, distribuye y consume define su costo, su impacto y su sostenibilidad en el tiempo. Mantener el modelo actual sin ajustes implica seguir aumentando la presión sobre un sistema que ya opera al límite”, concluye Lucas Barrionuevo.

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En Somos PURA creemos que el agua puede ser mucho más que un recurso vital: es una experiencia que nos conecta con el bienestar y nos permite disfrutar plenamente. Cada purificador PURA no solo mejora la calidad del agua que consumes, sino que también apoya iniciativas para llevar agua purificada a comunidades vulnerables. Descubre cómo transformar tu relación con el agua en www.somospura.mx y súmate a nuestra visión de un mundo más saludable y sostenible.

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