Realizan quema controlada de pastizal en junta auxiliar de Cuexpala

Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil de Puebla realizó quema controlada de pastizal en una franja de aproximadamente tres metros de ancho y cuatro kilómetros de largo.
En conjunto con autoridades municipales en los límites de Tilapa y Tepexco, donde se llevaron a cabo acciones de contención húmeda y seca para prevenir incendios forestales.
Tras concluir, se efectuó un recorrido de verificación, para confirmar la extinción total del fuego, lo que permitió garantizar que la zona quedó sin riesgo de reactivación.
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