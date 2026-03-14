Anuncian jornada de vacunación contra el sarampión en el tianguis de Xonaca

Erika Méndez

La secretaría de Salud anunció que este 14 y 15 de marzo realizará una jornada de vacunación contra el sarampión en el tianguis de Xonaca.

Especificó que se hará en el parque 2 de Octubre, bulevar Xonaca, entre calle 24 Norte y avenida 22 Oriente.

El horario de operación será solo de 10:00 a las 16:00 horas, las vacunas son gratis para toda la población.