Sheinbaum encabeza primer abanderamiento presidencial rumbo a unos Olímpicos de Invierno

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum lideró por primera vez el abanderamiento de una delegación mexicana para unos Juegos Olímpicos de Invierno, con Donovan Carrillo como figura rumbo a Milán-Cortina 2026.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto sin precedentes para el deporte nacional: el primer abanderamiento presidencial de una delegación mexicana rumbo a unos Juegos Olímpicos de Invierno. El evento marcó un momento histórico tanto por el carácter del certamen como por el liderazgo femenino al frente del Ejecutivo federal, en el camino hacia Milán-Cortina 2026, justa que se celebrará del 6 al 22 de febrero

La ceremonia reunió a autoridades del ámbito deportivo y educativo, así como a los atletas que representarán a México en escenarios de hielo y nieve. En el centro del acto estuvo Donovan Daniel Carrillo Suazo, patinador artístico y abanderado nacional, quien se convertirá en uno de los principales referentes tricolores durante la próxima cita olímpica.

Un acto histórico para el olimpismo mexicano: ‘que entreguen alma, pasión y corazón’

El abanderamiento encabezado por Sheinbaum representó una doble primera vez. Por un lado, nunca antes la Presidencia de la República había realizado un acto oficial de este tipo para atletas de Juegos Olímpicos de Invierno. Por otro, es la primera ocasión en que una presidenta lidera esta ceremonia.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, destacó la relevancia del momento y expresó su respaldo a los atletas.

“Desearles el mayor de los éxitos; que entreguen alma, pasión y corazón. Estamos sumamente orgullosos de ustedes (…) No solo es la primera vez que se realiza un abanderamiento por parte de la presidencia a los atletas que van a unos Juegos Olímpicos de Invierno, también será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”.

¿Quiénes son los atletas mexicanos que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

México estará representado, de momento, por cuatro atletas, quienes lograron su clasificación mediante los criterios establecidos por los organismos internacionales de sus respectivas disciplinas:

Donovan Daniel Carrillo Suazo, patinaje artístico, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos

Alan Daniel Corona Rodríguez, esquí de fondo, en sus primeros Juegos Olímpicos

Regina Martínez Lorenzo, esquí de fondo, también en su debut olímpico

Sarah Schleper, esquí alpino, quien alcanzará sus séptimos Juegos Olímpicos, consolidándose como la atleta con mayor experiencia del equipo

Este grupo representa la continuidad de la presencia mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno, competencia en la que el país participa desde 1984, cuando hizo su debut en Sarajevo.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: ¿Qué atleta es el abanderado de México?

La figura más visible de la delegación será Donovan Carrillo, quien obtuvo su lugar en Milán-Cortina 2026 gracias a su posición en el ranking internacional y al cumplimiento de las puntuaciones técnicas mínimas exigidas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU). Dichas marcas fueron alcanzadas durante el ciclo olímpico en campeonatos avalados por el organismo rector.

Carrillo buscará consolidar su crecimiento deportivo tras su participación previa en Juegos Olímpicos, donde logró una actuación histórica para el patinaje artístico mexicano. Su designación como abanderado refuerza su papel como rostro del proyecto nacional en disciplinas invernales.

En la disciplina de esquí de fondo, Alan Corona y Regina Martínez aseguraron su presencia olímpica mediante la acumulación de puntos en competencias internacionales avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS). Ambos cumplieron con los parámetros de clasificación gracias a participaciones constantes en eventos de alto nivel competitivo.

El proceso reflejó un trabajo sostenido durante el ciclo olímpico, lo que permitió a los dos atletas ubicarse dentro de los criterios exigidos para la asignación de cupos rumbo a Milán-Cortina.

Sarah Schleper, experiencia olímpica al servicio de México

Uno de los casos más destacados dentro de la delegación es el de Sarah Schleper, quien alcanzará su séptima participación olímpica, una trayectoria iniciada en 1998. Durante cuatro ediciones compitió bajo la bandera de Estados Unidos, pero desde 2018 representa oficialmente a México.

Milán-Cortina 2026 será su tercera participación olímpica con los colores nacionales, luego de cumplir nuevamente con los puntos FIS requeridos en pruebas internacionales. Su presencia aporta experiencia y continuidad a un equipo que combina juventud y recorrido internacional.

En el acto también participaron Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quienes acompañaron a la delegación y refrendaron el respaldo institucional rumbo a la justa invernal.

El abanderamiento simbolizó no solo el inicio formal del camino hacia Milán-Cortina 2026, también un mensaje de apoyo a disciplinas que, aunque minoritarias en México, lograron presencia olímpica mediante procesos de clasificación exigentes y sostenidos.