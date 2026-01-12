San Pedro Cholula, Pueblo Mágico más visitado de Puebla*

*- Con 1 millón 191 mil 258 visitantes en 2025, destaca a nivel nacional e internacional*

Desde Puebla

*12 de enero de 2026. San Pedro Cholula, Pue.-*

Gracias a su riqueza cultural, gastronómica y de tradiciones, el Pueblo Mágico de Cholula se posicionó como el más visitado del estado de Puebla durante 2025, de acuerdo con cifras de DATATUR.

A lo largo del año pasado, Cholula recibió un total de 1 millón 191 mil 258 visitantes, quienes arribaron para disfrutar de su arquitectura, gastronomía y la infraestructura hotelera que ofrece este destino al turismo nacional e internacional.

Entre los principales atractivos turísticos se encuentran la Zona Arqueológica con la pirámide más grande del mundo en su base, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, los Portales, el Zócalo, así como el Convento de San Gabriel, que ofrece vistas emblemáticas del municipio.

Asimismo, Cholula cuenta con actividades y celebraciones tradicionales como el Equinoccio de Primavera, el Vaniloquio, el milenario Trueque, la Gran Feria de Cholula y, recientemente, la implementación de las callejoneadas.