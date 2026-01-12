Puebla, sede de la Copa del Mundo del tiro con arco

Erika Méndez

El estado de Puebla será sede de la Copa del Mundo de tiro con arco, anunció la titular de la secretaría estatal del Deporte, Gabriela Sánchez Saavedra.

En conferencia de prensa, dijo que el evento será el 7 al 12 de abril y la sede se anunciará próximamente.

Destacó que se trata de uno de los eventos más importantes a nivel internacional y contempla cuatro etapas anuales.

“Con la designación, Puebla se integra a un circuito de ciudades mundial de talleres, como Shanghai, China y Madrid, España”, indicó Gabriela Sánchez.

El gobernador del estado y la titular de la secretaría del Deporte, Gaby ‘La Bonita’ Sánchez, anunciaron que Puebla será sede de la Olimpiada Nacional CONADR 2026 en abril y mayo.