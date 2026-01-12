Golpean a presunto ladrón en los Reyes de Juárez

Desde Puebla

Uno de dos presuntos ladrones fue brutalmente golpeado por vecinos hartos de la delincuencia en Los Reyes de Juárez, en San Juan Acozac.

Los últimos reportes indican que los sujetos habrían ingresado a robar dentro de un domicilio, pero fueron descubiertos y retenidos.

A uno le dieron su tunda, mientras el otro huyó.

Elementos de la policía municipal llegaron, para asegurar al sujeto y evitar que fuera linchado.

Pobladores refieren que los robos han venido a la alza.