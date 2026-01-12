Se interviene el crucero de la FGE para dar prioridad al peatón: Norman Campos

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad del ayuntamiento de Puebla, Norman Campos Velázquez, destacó que hace unos días comenzaron la intervención del crucero en la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, para disminuir los siniestros viales, ya que es uno de los 10 más peligrosos de la capital poblana.

En este sentido, indicó que los trabajos que se realizan son para dar prioridad a los peatones, debido a que mucha gente llega a realizar diversos trámites a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Lo que se realizará es una intervención integral de lo que es el espacio público, priorizando a los peatones; tendrá mejoras semafóricas, adecuación de los camellones con rampas y accesibilidad para personas con discapacidad, señalamiento horizontal y vertical, áreas verdes y mobiliario nuevo”, enfatizó.

Recordó que ya se intervinieron los cruceros de la avenida 35 Norte y Prolongación de la Reforma, calle H al bulevar 18 de Noviembre y bulevar 18 de Noviembre y Diagonal Defensores de la República.