Morena Puebla respalda al gobierno del estado y reafirma compromiso con la legalidad y libertad de expresión

Jorge Barrientos

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla expresó su respaldo firme y congruente al Gobierno del Estado de Puebla, al reconocer que la administración estatal ha reiterado que en la entidad se gobierna con apego a la legalidad, respeto a la libertad de expresión y sin someter las decisiones públicas a presiones económicas ni a intereses particulares.

A través de un posicionamiento este lunes 12 de enero de 2026, Morena Puebla destacó que el trabajo periodístico es un pilar fundamental de la vida democrática, por lo que defendió la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, los cuales —subrayó— deben ejercerse con responsabilidad, ética y compromiso social.

En el documento, el partido coincidió en que un gobierno democrático no puede ni debe ser condicionado en su actuar por intereses privados, ni permitir que la información sea utilizada como un mecanismo de presión que distorsione el interés público.

Asimismo, Morena reafirmó su compromiso con un ejercicio público honesto, con gobiernos que no se subordinan a intereses ajenos al bienestar colectivo y con una vida democrática en la que la información sea un derecho fundamental de la ciudadanía.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla señaló que las puertas del diálogo y de la comunicación responsable permanecen abiertas, siempre en el marco del respeto, la legalidad y el interés del pueblo.