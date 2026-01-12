Implementan operativo por regreso a clases

– La Policía Estatal desplegó 1,337 elementos, quienes se suman a las labores de las corporaciones municipales.

– Con apoyo de un helicóptero, se refuerza la vigilancia en instituciones educativas y las labores en tierra.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de garantizar el orden, así como la tranquilidad de estudiantes, docentes, madres y padres de familia, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pone en marcha un operativo especial con la participación de mil 337 elementos.

El operativo “Regreso a Clases Seguro” contempla acciones de disuasión, vigilancia, proximidad y ordenamiento vial en instituciones de educación básica, media y superior.

Como parte de este despliegue, Seguridad Pública Estatal implementa patrullajes aéreos, con el propósito de reforzar las labores que realizan las y los elementos de la Policía Estatal, así como el personal de corporaciones municipales.

La SSP hace un llamado a madres y padres para seguir las indicaciones del personal operativo, con el fin de coadyuvar y garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.