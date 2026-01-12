¡Juegos a mitad de semana! Te decimos cómo, cuándo y a qué hora ver la Jornada 2 del Clausura 2026

MEDIO TIEMPO

A pesar de que apenas comienza el torneo, la Liga MX de inmediato programó una fecha doble, con la intención de hacer un torneo más rápido, con la Copa del Mundo al final de temporada y que se pueda disponer de los jugadores mexicanos antes del tiempo que establece la FIFA.

Para la segunda jornada, que se disputa entre el martes 13 y miércoles 14 de enero, te decimos dónde se podrán seguir todos los partidos de esta fecha.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 de la Liga MX?

Para fortuna de los aficionados de la Liga MX, en esta ocasión serán varios los partidos que podrán disfrutar a través de la televisión abierta, a diferencia que la Jornada 1, donde fueron pocos los encuentros que se pudieron ver gratis.

En esta ocasión, solo serán dos los partidos que no van por la televisión abierta, es decir, siete encuentros sí podrán disfrutarse sin desembolsar un solo peso.

Martes 13 de enero

Puebla vs Mazatlán | 17:00 horas | Azteca 7, FOX One

Necaxa vs Monterrey | 19:00 | Azteca 7

Pachuca vs León | 19:06 | FOX One

FC Juárez vs Chivas | 21:10 | Azteca 7, FOX One

Miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas | 17:00 | Canal 5

Querétaro vs Tijuana | 19:00 | FOX One

América vs San Luis | 19:05 | Canal 5

Tigres vs Pumas | 21:06 | Azteca 7, FOX One

Toluca vs Santos | 21:10 | Canal 5

Los partidos a seguir de la Jornada 2 de Liga MX

Uno de los partidos que más llaman la atención es el de Tigres vs Pumas, debido a la relevancia de ambos equipos en la Liga MX. Sin embargo, también llama la atención el FC Juárez vs Chivas, donde ambos equipos llegan con una victoria en su debut en el Clausura 2026