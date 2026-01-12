Cómo quedó la Ronda Divisional de la NFL hasta ahora? Equipos clasificados, partidos y predicciones

MARCA
Cuatro de los primeros cinco juegos decididos en la última serie ofensiva.
De manera espectacular ha dado inicio los playoffs de la National Football League (NFL) rumbo al Super Bowl LX que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Los duelos en los que los Los Angeles Rams, Chicago Bears, Buffalo Bills y San Francisco 49ers a los Carolina Panthers, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles se decidieron de forma agónica, solamente los New England Patriots no sufieron ante los Los Angeles Chargers, queda el juego del lunes entre los Houston Texans y los Pittsburgh Steelers.
Juegos de la Ronda Divisional – Playoffs NFL
Conferencia Americana (AFC)
Buffalo Bills en Denver Broncos
Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
Hora: 3:30 pm o 7:00 pm (hora del centro de México)
Lugar: Empower Field at Mile High, Denver, Colorado
Pronóstico: Ganan los Bills
Houston Texans/Pittsburgh Steelers en New England Patriots
Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
Hora: 2:00 pm o 5:30 pm (hora del centro de México)
Lugar: Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
Pronóstico: Ganan los Texans
Conferencia Nacional (NFC)
San Francisco 49ers en Seattle Seahawks
Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
Hora: 3:30 pm o 7:00 pm (hora del centro de México)
Lugar: Lumen Field, Seattle, Washington
Pronóstico: Ganan los Seahawks
Los Angeles Rams en Chicago Bears
Conferencia: NFC
Lugar: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte
Green Bay Packers 27-31 Chicago
Conferencia: NFC
Lugar: Soldier Field, Chicago, Illinois
Domingo 11 de enero de 2026
Buffalo Bills 27-24 Jacksonville Jaguars
Conferencia: AFC
Lugar: EverBank Stadium, Jacksonville, Florida
San Francisco 49ers 23-19 Philadelphia Eagles
Conferencia: NFC
Lugar: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania
Los Angeles Chargers 3-16 New England Patriots
Conferencia: AFC
Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
Lunes 12 de enero de 2026
Houston Texans en Pittsburgh Steelers (por disputarse)
Conferencia: AFC
Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
Lugar: Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania
