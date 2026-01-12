Cómo quedó la Ronda Divisional de la NFL hasta ahora? Equipos clasificados, partidos y predicciones

MARCA

Cuatro de los primeros cinco juegos decididos en la última serie ofensiva.

De manera espectacular ha dado inicio los playoffs de la National Football League (NFL) rumbo al Super Bowl LX que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los duelos en los que los Los Angeles Rams, Chicago Bears, Buffalo Bills y San Francisco 49ers a los Carolina Panthers, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles se decidieron de forma agónica, solamente los New England Patriots no sufieron ante los Los Angeles Chargers, queda el juego del lunes entre los Houston Texans y los Pittsburgh Steelers.

Juegos de la Ronda Divisional – Playoffs NFL

Conferencia Americana (AFC)

Buffalo Bills en Denver Broncos

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Hora: 3:30 pm o 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Empower Field at Mile High, Denver, Colorado

Pronóstico: Ganan los Bills

Houston Texans/Pittsburgh Steelers en New England Patriots

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Hora: 2:00 pm o 5:30 pm (hora del centro de México)

Lugar: Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Pronóstico: Ganan los Texans

Conferencia Nacional (NFC)

San Francisco 49ers en Seattle Seahawks

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Hora: 3:30 pm o 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Lumen Field, Seattle, Washington

Pronóstico: Ganan los Seahawks

Los Angeles Rams en Chicago Bears

Conferencia: NFC

Lugar: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

Green Bay Packers 27-31 Chicago

Conferencia: NFC

Lugar: Soldier Field, Chicago, Illinois

Domingo 11 de enero de 2026

Buffalo Bills 27-24 Jacksonville Jaguars

Conferencia: AFC

Lugar: EverBank Stadium, Jacksonville, Florida

San Francisco 49ers 23-19 Philadelphia Eagles

Conferencia: NFC

Lugar: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania

Los Angeles Chargers 3-16 New England Patriots

Conferencia: AFC

Lugar: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Lunes 12 de enero de 2026

Houston Texans en Pittsburgh Steelers (por disputarse)

Conferencia: AFC

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania