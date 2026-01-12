Video: Hoy regresan a clases más de un millón de estudiantes

María Huerta

Más de un millón de alumnos de nivel básico regresó a clases esta mañana tras las vacaciones invernales por el reinicio de actividades escolares.

La reincorporación de los estudiantes es en el horario de invierno que inició el 3 de noviembre del 2025 y concluirá el 27 de febrero del 2026.

El ingreso a las instituciones educativas es media hora más tarde del horario habitual, con la finalidad de disminuir las enfermedades por bajas temperaturas.

Se puede apreciar que los estudiantes ingresaron a clases con cubrebocas, chamarras y bufandas, ante las bajas temperaturas.