Video: Hoy regresan a clases más de un millón de estudiantes

María Huerta
Más de un millón de alumnos de nivel básico regresó a clases esta mañana tras las vacaciones invernales por el reinicio de actividades escolares.
La reincorporación de los estudiantes es en el horario de invierno que inició el 3 de noviembre del 2025 y concluirá el 27 de febrero del 2026.
El ingreso a las instituciones educativas es media hora más tarde del horario habitual, con la finalidad de disminuir las enfermedades por bajas temperaturas.
Se puede apreciar que los estudiantes ingresaron a clases con cubrebocas, chamarras y bufandas, ante las bajas temperaturas.
