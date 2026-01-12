“Bruma” es el nuevo sencillo de León Larregui y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

Es el primer corte promocional de su nuevo álbum.

Un viaje musical entre la luz y la nostalgia.

Por Mino D’Blanc

“Bruma” es el primer sencillo de “Manifiesto de un Tremendo Delirio”, nuevo álbum del cantautor mexicano León Larregui, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Envuelto por una atmósfera dentro del género rock pop, texturas electrónicas y emociones que se filtran como la niebla, con esta canción León Larregui no solo se confirma como uno de los cantautores que hay que seguir en el desarrollo de la música latinoamericana, sino también como un artista que a través de su sensibilidad particular para construir melodías y letras que inmediatamente cautivan, es capaz de llevar al escucha a nuevos parajes emocionales.

“Bruma” se presenta como una dualidad hecha canción, ya que mientras la instrumentación cuenta con un matiz semialegre, los versos retratan aquellos momentos en los que la melancolía, la soledad y la introspección invaden a la persona que la escucha, pero de manera sutil, porque como lo dice el propio líder de la icónica banda mexicana Zoé, “la bruma es un cosmético costoso que maquilla la tristeza”.

Cabe mencionar que la búsqueda de contradicción entre música y letra no es casual en el artista, ya que en “Bruma” él se permite habitar y transitar los contrastes de los claroscuros, explorando esos espacios ambiguos del alma en donde no se buscan respuestas, sino simple compañía para los estados de ánimo.

En el video oficial de “Bruma”, el espectador se encuentra ante una pieza que refuerza la narrativa reflexiva que León Larregui enarbola su próximo disco, ya que a lo largo de las imágenes, se ve al cantautor en un recorrido cinematográfico por las calles de París, a través de una estética que combina las películas de 9 milímetros con efectos del género fílmico del stop motion, creando así una obra tan entrañable como artísticamente ambiciosa, logrando que la canción se eleve a una experiencia sensorial en donde el movimiento y la nostalgia se fusionan. El link para ver el video es: https://www.youtube.com/watch?v=DOMjjWxZ2go&list=RDDOMjjWxZ2go&start_radio=1