“Venganza” se perfila como la superproducción cinematográfica de acción más grande realizada en México.

Dirigida por Rodrigo Valdés, protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speizer y Paola Núñez.

Estreno en 800 salas de cine de todo el país el jueves 26 de febrero de este iniciante año.

Por Mino D’Blanc

“Venganza” es la primera producción original mexicana de Amazon MGM Studios en estrenarse en 800 salas de cine a nivel nacional y será el jueves 26 de febrero del iniciante año 2026, gracias a la alianza con Cinépolis Distribución.

De hecho, Amazon MGM Studios y Cinépolis Distribución revelaron el tráiler de esta película de acción a gran escala que es protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez. La liga para disfrutarlo es https://www.youtube.com/watch?v=mxYQihyUTo0

El estreno de “Venganza” marca un momento decisivo para la industria cinematográfica nacional al unir la fuerza de un estudio global con la experiencia de uno de los principales distribuidores de cine en la república mexicana.

“Venganza” es una producción de Amazon MGM Studios y El Estudio, dirigida por Rodrigo Valdés y protagonizada por Omar Chaparro. Alejandro Speitzer y Paola Núñez, en uno de los roles más físicos y dramáticos de sus carreras. En el elenco también están Natalia Solián, Luis Alberti, Iazua Larios, Lizeth Selene, Gustavo Sánchez Parra y Vasil Simonov.

El brutal asesinato de su esposa convierte a “Toro”, héroe militar de las fuerzas especiales, en un hombre con un solo propósito y que es la venganza. Tras un golpe del destino que lo hace millonario. Carlos transforma su fortuna en un arsenal y junto a sus soldados más cercanos busca cazar a los responsables.

La película combina grandes valores de producción y emocionantes secuencias de acción coreografiadas por Divan Hristov, reconocido por su trabajo en títulos como “John Wick “, “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones” y “La Vieja Guardia 2”, garantizando una experiencia cinematográfica que eleva el estándar del género de acción en nuestro país.

“Venganza” se perfila como la superproducción cinematográfica de acción más grande realizada en México.