Equipo Cruz Azul cambia de sede

Staff/RG

El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul.

En consecuencia, la LIGA BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026.

Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará