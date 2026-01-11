“No somos un gobierno perfecto, pero sí uno que quiere hacer bien las cosas y siempre en beneficio de los poblanos”: Alejandro Armenta Mier

DEBATE

La tarde del pasado viernes, en Casa Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo una reunión interesante con directores y columnistas de espacios informativos, acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el coordinador, José Luis García Parra; la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García y el de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

En ella, Armenta Mier admitió que el año pasado no dio muchas entrevistas a medios locales, pero explicó que fue el inicio de su administración y la situación demandaba que entrara en ritmo; es decir, que echara a andar todos los programas y proyectos trascendentes, como seguridad pública, el rescate del Museo Barroco, la Universidad del Deporte, casas Carmen Serdán, cablebús, etc: El cablebús generará ahorro, seguridad y economía: Armenta

Se le percibió tranquilo, relajado, recordó conocer desde hace más de 30 años a la mayoría de los periodistas presentes y que, por ende: “Ustedes saben de qué pata cojeo, pero yo también sé de cuál cojean”, bromeó. Aseguró su respeto a la libertad de expresión y que no se levanta por las mañanas pensando cómo responder a las críticas o cuestionamientos mediáticos.

Incluso, admitió: “No somos un gobierno perfecto, pero sí uno que quiere hacer las cosas, en beneficio de los poblanos y que ama a Puebla, hemos estado aquí toda nuestra vida (los funcionarios estatales) y acá seguiremos cuando acabe la administración”.

SEGURIDAD, PRIORITARIA

Recordó que en su primer año de gestión redujo la incidencia de 14 delitos de alto impacto, como feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones y distintas categorías de robo:Video: Disminuyó incidencia de 14 delitos de alto impacto en Puebla, afirmó Armenta

“Y por eso, para nosotros es muy importante exponerles a ustedes lo más importante de todo, lo más, lo que no hemos dicho, pero se ha señalado en la gráfica: se llama seguridad.

Seguridad, efectivamente, como lo comentó José Luis (coordinador del gabinete), conocer Puebla en el diagnóstico que he hecho a lo largo de mi vida me llevó a entender que necesitábamos un mando de primer nivel, que tuviera una correlación directa con las fuerzas armadas.

Eso me lo dio estar en el Senado de la República, estar de cerca con el secretario de la SEDENA y el secretario de la Marina, y ver desde el Senado la importancia de la relación entre un gobernante, la presidencia de la República y el mando de la SEDENA, la Marina y la Guardia.

NO LE HACEMOS UN FAVOR A PUEBLA, CUMPLIMOS NUESTRA OBLIGACIÓN

Haber visto el nacimiento de la Guardia Nacional como senador de la República me hizo entender que, en el momento en el que tuviera la oportunidad de ser gobernador del estado, el primer tema tendría que ser la seguridad.

El 11 de diciembre dimos de alta dos helicópteros para patrullar por tierra y por aire, con operativos. Entonces, vamos en esa lógica; es nuestra obligación.

Todo lo que hacemos es con emoción, con pasión, igual que ustedes.

No le estamos haciendo un favor a Puebla, es nuestra obligación, de verdad. Nadie nos tiene que aplaudir; estamos para servirle a Puebla, a México, y lo hacemos de verdad pensando en grande por amor a Puebla. Y vamos a tener un año extraordinario.

AL GOBERNADOR LE INTERESA QUE SE COMUNIQUEN LOS PROGRAMAS Y OBRAS, NO QUE SE HABLE BIEN DE ÉL: CHOCO PARRA

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, fue uno de los oradores del evento. Estuvo sentado junto a la titular de Bienestar, Laura Artemisa, en lo que –quizás- sea el preámbulo de que alguno de los dos contienda por la presidencia municipal de Puebla en el 2027, aunque no se habló de este tema durante la reunión.

En su mensaje, Choco Parra aseveró que “al gobernador no le interesa que hablen bien de él, sino que se comuniquen los programas y obras en beneficio de los poblanos, nosotros queremos, aceptamos la crítica, estamos atentos a ella, porque nos hace mejores y permite corregir fallas”, subrayó.

“Sabemos que sin prensa crítica y libre no hay democracia”, abundó. Reiteró que el gobierno estatal mantiene una relación respetuosa hacia los medios de comunicación.