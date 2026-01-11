Mundial 2026, el más caro de la historia: casi 900 pesos por ver todos los partidos

Excelsior

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su recta final. A solo seis meses de que el balón ruede en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, la fiebre mundialista comienza a elevarse, pero también la preocupación por los costos para seguir el torneo.

Con un formato histórico expandido a 48 selecciones y un calendario récord de 104 partidos, la pregunta que todo aficionado se hace es: ¿dónde podré verlos todos y cuánto me costará?

La respuesta ya tiene nombre y precio. La era de ver todo el Mundial de forma gratuita ha quedado atrás. Televisa y TV Azteca tendrán partidos en vivo y gratis en canales abiertos, pero la emoción de cada uno de los juegos solo tendrá una casa: el servicio de streaming Vix.

¿Cuánto cuesta ViX Premium Mundial para ver la Copa del Mundo 2026?

Televisa-Univision, a través de su plataforma ViX, será la casa absoluta del torneo. Sin embargo, tener una suscripción estándar no será suficiente. Se ha anunciado el lanzamiento de “ViX Premium Mundial”, un complemento exclusivo diseñado específicamente para este evento.

Con este paquete los aficionados podrán ver todos los partidos, desde la inauguración en el Estadio Azteca, toda la fase de grupos, las rondas de eliminación directa y la gran final en Nueva York.

El costo de ViX Premium Mundial será de 799 pesos para toda persona que desee contratar la plataforma para el gran evento.

Para los suscriptores del sistema de cable Izzi, se ha revelado una oferta de lanzamiento. Quienes contraten este servicio adicional durante los meses de enero y febrero, pagarán un precio promocional de $399.99 pesos. Para facilitar el golpe al bolsillo, la compañía permitirá diferir este pago en cuatro mensualidades con cargo directo al recibo del servicio.

Los beneficios de ViX Premium Mundial

Resolución 4K y Full HD: Para no perder detalle en las jugadas polémicas.

Multidispositivo: Acceso desde decodificadores inteligentes, Smart TVs, tabletas y celulares.