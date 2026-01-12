Morena, el PRI y su ADN con miras a la elección 2027

EN POCAS PALABRAS

Por Jesús Contreras Flores

Hola, estimados lectores. Espero que hayan disfrutado a plenitud las festividades navideñas y de inicio de año y que también hayan recibido y otorgado muchas felicidades y salud para los próximos 12 meses, todo lo cual comparto.

Ya concluidos los efectos del tramo Guadalupe-Reyes, entramos de lleno a la realidad, que nos traerá un nuevo ciclo del siglo XXI, que ya nos marcó a plenitud que tendremos encima: clima muy frío y con mucho calor, y sacudimientos; de tierra, sociales, económicos, ahí lo dejamos, y hablemos algo de la política poblana.,

A casi 100 años de vida del hoy PRI, que aglutinó a los partidos y agrupaciones cobijadas por revolucionarios, hubo un visionario que reunió a los principales jefes y en 1929 se iniciaron los gobiernos que mantuvieron su hegemonía unos 70 años, después de los cuales 12 los dejaron en manos del PAN, retornaron 6 años después y perdieron nuevamente en 2018 y en 2024, a manos de Morena, movimiento creado por el ex priísta Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con Claudia Sheinbaum Pardo como Presidente.

Y aunque no lo crea, el ADN del priísmo, que fundó Plutarco Elías Calles y que siguió con el resto de los Presidente de la República, hasta Ernesto Zedillo Ponce de León. El priísmo siempre vivió disciplinado al jefe máximo del partido que designaba a su sustituto, a los gobernadores, y senadores. Más adelante se les otorgó una tajadita del pastel a los gobernadores y estos decidían y deciden, quienes serán los Presidentes Municipales, y diputados federales y locales.

Ahora, con Morena nada ha cambiado, quienes mueven el abanico son el Presidente, el Gobernador y los alcaldes. Así pues, desde que alcanzaron su máxima aspiración, en estos últimos 8 años, ex dirigentes, funcionarios de las administraciones priístas, convertidos por el jefe máximo morenista, se encargan de preparar a los que subirán en el siguiente trienio federal y estatal en el caso de diputados y de los alcaldes.

Las ansias por mantenerse en el poder y seguir su carrera política se abrió desde el día siguiente de su toma de posesión en los años 24 y los quieren ser representantes populares en la elección del 2027, que en algunos casos, además de que el gober poblano, Alejandro Armenta Mier, conoce todos lo tejes y manejes del poder priísta poblano, ha sido rebasado, en algunos casos, por sus propios correligionarios que tienen un tiempecito, moviendo sus resortes entre morenistas y priístas, cual debe, para que el dedo, perdón, la tómbola, otra vez, la decisión de la militancia sea la que los lleve al triunfo el año próximo.

Dentro del priísmo anterior, ahora dicen que son de “lo pior”, se comentaba que había lealtad y disciplina hacia sus mentores, hoy se manifiesta que no hay Armentistas puros ni tampoco leales a Chedraui. Los funcionarios estatales trinan contra los funcionarios municipales y estos, responden igual. Y no solo eso, los “puros” morenistas que dirigen al partido, vociferan en contra de los arribistas ex priistas y ex panistas que dirigen los destinos de la capital y del estado. Todo esto hace que en Puebla, la política “esta del cocol”, como dice mi amigo ´el metiche´. Me pidió no decir su nombre, y es que siempre en las pláticas sale con “disculpen pero…” Así era antaño, solo que los ansiosos del PRI, esperaban los momentos precisos para lanzarse al ruedo. Ahora ya quieren ser los precisos antes de tiempo. Así es el México político partidista. Con Claudistas, Augustistas, Monrealistas, Noroñistas, Lopez Obradoristas y familia y todos los ‘ístas’ que salgan, aún antes de lo que se decida dentro de la nueva Ley Electoral, y lo que ocurra a nivel internacional que está mejor que la mejor novela de ciencia ficción.

Para Acabar con este tema, por el momento. Veteranos de la política poblana, invitados por quienes mandan en la administración pública, han formado y están integrando sus siervos de la nación, perdón, a sus comisiones y brigadas para que busquen, en varios ejes, a prospectos para alcaldes en los 217 municipios, no le darán chance a Pepe Chedraui y sus panistas en la capital, manifiestan algunos, y para diputados locales y federales. Algunos, of course, ya se han acercado a sus padrinos en la Cd Mx, para solicitar un empujoncito. Allí esta el ADN del tricolor, si señores, así es y así será por los siglos de los siglos… A propósito, que pasa con la nueva dirigencia priísta que encabeza Xitlali Ceja García… Es todo y hasta la próxima… no sin desearle un buen año,..D.M