Plan Michoacán sigue en curso: Sheinbaum; presidenta visitó planta de Fertinal

Excelsior

Desde el puerto de Lázaro Cardenas, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que sigue su curso la aplicación del Plan por La Paz y la Justicia en Michoacán, mediante el que se busca combatir las causas que generan la delincuencia y dotar a las familias de la entidad de programas del bienestar que mejores sus condiciones de vida.

Destacó que el plan tiene como meta reducir la inseguridad y la impunidad en la entidad y evitar que los jóvenes sean absorbidos por los grupos de la delincuencia organizada

En el plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa sembrando vida, dar precios especiales para los productores de maíz, y de lenteja, aumentar la electrificación en todo el estado, el Internet gratuito que se amplíe en todo el estado mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más jóvenes, construyendo el futuro carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable.

“Más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los planes de justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán. Todas”, afirmó Sheinbaum.

Desde la costa de Michoacán recalcó que su gobierno destinará este año cerca de un billón de pesos a los programas sociales que se entregan a derechohabientes y beneficiarios de todo el país.

El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que están en curso la ampliación y mejoramiento de autopistas que conectan el puerto de Lázaro Cárdenas, con Morelia.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que esa dependencia invertirá 12 mil millones de pesos en 41 obras que se realizarán en 23 municipios de la entidad.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel informó que en la entidad se invertían en programas sociales 40 mil millones de pesos en beneficio de 1.3 millones de beneficiarios.

Visitó planta de Fertinal

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo la planta de Fertinal, perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex). Fertinal es el principal productor de fertilizantes fosfatados en la costa del Pacífico y único productor en México a gran escala de fosfato diamónico y fosfato monoamónico, usados en la producción de fertilizantes que el gobierno federal entrega a pequeños productores agrícolas de todo el país