Alejandro Fernández es operado de emergencia; este es su estado de salud 

Alejandro Fernández compartió con sus seguidores que este fin de semana tuvo que ser hospitalizado de emergencia. El cantante fue sometido a una cirugía, según lo confirmó él mismo a través de sus redes sociales, donde también agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

La noticia llega luego de que en semanas recientes se hablara sobre su estado de salud, especialmente tras un concierto en Querétaro donde algunos internautas cuestionaron su comportamiento en el escenario.

Alejandro Fernández operado de emergencia

Fue la noche del 10 de enero cuando el propio Alejandro Fernández decidió explicar lo sucedido. En una publicación breve escribió la razón por la que tuvo que ser operado de emergencia.

“Hola mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, ”, informó a sus millones de seguidores.

Aunque no dio detalles sobre en qué ciudad fue atendido ni el hospital donde ocurrió la operación, el mensaje fue bien recibido por sus fans, quienes respondieron con muestras de cariño y alivio al saber que estaba fuera de peligro.

Publicaciones tras la cirugía y homenaje a Yeison Jiménez

Pocas horas después de haber sido operado, Alejandro Fernández volvió a aparecer en Instagram para tranquilizar a sus fans. En una historia mostró su brazo conectado al suero mientras seguía en recuperación.

En respuesta a esta situación, su hijo Alex Fernández explicó que su padre no estaba ebrio, sino que padece un problema de salud.

“Mi papá tiene reflujo, yo creo que fue eso”, comentó, intentando aclarar los rumores que surgieron a partir del video viral.

A lo largo de los últimos años, Fernández ha enfrentado algunos inconvenientes médicos, aunque ninguno había requerido cirugía hasta ahora. En septiembre de 2025, sufrió de salmonelosis, lo que lo obligó a guardar reposo y cancelar presentaciones en Texas. En 2024, también tuvo que hacer ajustes en su agenda debido a una laringitis.

