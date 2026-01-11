Trabajo coordinado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con migrantes rinde frutos en la Mixteca: Pavel Gaspar

Excelsior

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, señaló que el trabajo coordinado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con migrantes rinde frutos en la Mixteca, pues con la suma de esfuerzos se hizo posible el cultivo de diversos productos, al garantizar el acceso al agua.

Explicó que se instalaron sistemas para la captación y almacenamiento de agua, así como la infraestructura para riego, lo que permitió cosechar papaya, jamaica y maíz en zonas que se consideraban áridas y, en consecuencia, no eran productivas para la siembra.

El legislador destacó la inversión de las y los migrantes, desde empresarios hasta personas que regresaron al Estado y trabajan para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. De igual forma, resaltó el trabajo de gestión y seguimiento que han realizado diversas dependencias y organismos gubernamentales para concretar dichas acciones.

Pavel Gaspar puso énfasis en el impacto que tiene el trabajo conjunto, ya que las y los migrantes que participaron en estos proyectos y otros en favor de sus comunidades, aman a Puebla y piensan en grande.

Recordó que Puebla contará con un diputado o diputada migrante a partir de 2027, una persona con arraigo en su región, que representará a este grupo y legislará para impulsar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.