Continúa la violencia en Tabasco en 2026

Excelsior

Apenas comenzó el año 2026 y en Tabasco continuó la violencia que imperó también durante el 2025, sin que la administración del gobernador Javier May Rodríguez pueda controlarla hasta ahora.

El inicio de año registró números rojos por la delincuencia, al saberse de tres ejecuciones en las últimas 24 horas en los municipios de Jonuta, Nacajuca y Teapa.

Apenas la madrugada del jueves 1 de enero, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre a orillas de la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez.

En un segundo caso, el viernes 2 de enero, hubo el hallazgo del cuerpo de un hombre en la ranchería José María Mórelos y Pavón, primera sección de Teapa, el sujeto estaba envuelto en una sábana y había sido decapitado.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco acudieron al lugar para levantar los restos y trasladarlo al Servicio Médico Forense.

También, el viernes, una tercera víctima de homicidio apareció. Se trata de una mujer que presentaba huellas de tortura, estaba maniatada y embolsada, siendo lanzada a un barranco en el municipio de Jonuta.

Desafortunadamente los homicidios no se detienen en la entidad tabasqueña, localidad que sufre cada día las malas decisiones del gobierno estatal.