Educación, capacitación financiera y organización, ejes principales para potenciar el sector primario en la entidad: Pavel Gaspar

Excelsior

Convencido de que el fortalecimiento del campo es fundamental para el desarrollo de la entidad, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (JUGOCOPO), participó en el Foro de Ganadería, Industria Citrícola y Hoja de Maíz como Modelo de Negocios, en Tenampulco.

En su intervención, el diputado consideró que para transformar este sector se necesita trabajar en tres pilares fundamentales: capacitación constante, educación financiera y organización estratégica.

“Eso es lo que hay que transmitir al sector primario. Siempre lo he dicho: la tierra, la agricultura, es una empresa con un gran potencial en México. Dejemos de pensar en chiquito y comencemos a pensar en grande”, subrayó el diputado.

Gaspar Ramírez señaló que el Congreso del Estado ha pasado de las palabras a los hechos al aprobar, para el Ejercicio Fiscal de este año, un presupuesto histórico de mil 700 millones de pesos para el campo.

En este foro se contó con la participación de la diputada Floricel González Méndez; el presidente municipal de Tenampulco, Juan Carlos Escalona Pérez; así como representantes ganaderos, agropecuarios y productores de maíz, plátano y cítricos.

También se contó con la presencia de autoridades municipales, auxiliares y pobladores de la región.