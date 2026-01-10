Bajará la temperatura en 22 estados del país; Durango caerá hasta -20 grados

Excelsior

El Frente Frío número 27 y un canal de baja presión, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Campeche; y fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En tanto, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal, ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana; vientos fuertes en la Mesa Central; además de evento de “Norte” intenso con rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz.

Mientras que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste y norte de México.

Chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Durango, Coahuila y Nuevo León.

El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará probabilidad de lluvias y chubascos en la región occidente, centro y sur del país.

Menos 20 grados en Durango

El SMN, dio a conocer que se esperan temperaturas mínimas de -20 a -15 grados con heladas por la mañana en zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 grados con heladas en las montañas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Edomex y CDMX

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

¿Qué hacer ante muy bajas temperaturas?

Te damos recomendaciones prácticas para pasar el frío sin problemas.

Cómo vestirte

Lo mejor es usar capas. Primero ropa térmica o de algodón que mantenga el calor, encima una prenda gruesa como suéter o chamarra, y al final algo que corte el viento. Cubrir cabeza, cuello y manos hace mucha diferencia, porque por ahí se pierde mucho calor. Si los pies se enfrían, todo el cuerpo lo resiente, así que calcetines gruesos y calzado cerrado son clave.

Cuidado del cuerpo

El frío reseca la piel más rápido, así que conviene usar crema humectante en manos, cara y labios. Aunque no dé sed, hay que seguir tomando agua; el clima frío también deshidrata. Si sales a la intemperie por mucho tiempo, muévete de vez en cuando para mantener la circulación.

Alimentación

Los alimentos calientes ayudan a conservar el calor corporal. Sopas, caldos, tés e infusiones reconfortan y ayudan a mantener la temperatura. Comer bien también ayuda al cuerpo a producir energía para enfrentar el frío. Evita el exceso de alcohol, porque da sensación momentánea de calor, pero en realidad favorece la pérdida de temperatura.

En casa

Procura cerrar bien puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Si usas calentador, revisa que esté en buen estado y ventila un poco la habitación para evitar acumulación de gases. Dormir con cobijas suficientes y ropa térmica ayuda a descansar mejor sin pasar frío.

Al salir a la calle

El piso puede estar resbaloso por escarcha o hielo, así que camina con cuidado y evita prisas. Si manejas, arranca con tiempo, conduce despacio y mantén mayor distancia entre vehículos. Llevar una chamarra extra o una bufanda en la mochila puede sacarte de apuros.

Salud

Si el frío es intenso, no ignores señales como entumecimiento, temblores constantes o confusión; pueden ser signos de hipotermia. Adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas necesitan cuidados extra en estos climas.