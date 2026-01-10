Con Tonantzin Fernández, San Pedro Cholula reduce 11.20% la incidencia en 2025

Staff/RG

Resultados reflejan el fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad

Como resultado de la aplicación de estrategias integrales de seguridad y del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, el municipio de San Pedro Cholula registró una reducción del 11.20 por ciento en la incidencia delictiva durante 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Entre los delitos con mayor disminución se encuentran el robo de vehículo (15.7%), robo de motocicleta (10%), robo a transportista (85.7%), así como violencia familiar (12.3%), acoso sexual (44.4%), abuso sexual (57.1%) y narcomenudeo (25%), lo que refleja el impacto de las acciones operativas y preventivas implementadas en el municipio.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), informó que durante 2025 se desplegaron más de mil 460 operativos de seguridad, además de 87 acciones intermunicipales y conurbadas, fortaleciendo la vigilancia territorial y la disuasión del delito.

Como parte de estas acciones, durante 2025 se atendieron más de 14 mil 400 llamadas de emergencia, se recuperaron 49 vehículos con reporte de robo y se logró la detención de 934 personas por faltas administrativas y por su probable participación en diversos delitos.

En materia de prevención del delito, se realizaron más de 550 acciones de atención a víctimas, 85 orientaciones psicológicas, 95 acompañamientos especializados y 26 reuniones vecinales, fortaleciendo la participación ciudadana y la proximidad social.

Adicionalmente, se desarrollaron 156 acciones preventivas en planteles educativos, beneficiando a más de 20 mil estudiantes; se llevaron a cabo talleres comunitarios que impactaron a más de mil 500 personas; se integraron más de 15 nuevos comités vecinales, alcanzando un total de 170 comités activos; se implementaron acciones de movilidad segura y educación vial en beneficio de 38 mil 780 niñas y niños, así como de 353 mujeres a través del Curso de Manejo.

Estos resultados se encuentran alineados con la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de consolidar la reducción de la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en la zona metropolitana.