Esté lunes regresan a clases 1 millón 339 mil 162 alumnos en el estado: SEP

María Huerta

A fin de dar continuidad al ciclo escolar marcado en el calendario oficial 2025-2026, 1 millón 339 mil 162 alumnos de 12 mil 275 escuelas de educación básica y 62 mil 964 docentes, así como trabajadores administrativos, de servicios generales y directivos, regresan a clases a partir del lunes 12 de enero, informa la Secretaría de Educación Pública.

La reincorporación de las y los estudiantes será en el horario de invierno que inició el 3 de noviembre del 2025 y concluirá el 27 de febrero del 2026; en el que el ingreso a las instituciones educativas es media hora más tarde del horario habitual, esto, con la finalidad de disminuir los riesgos de enfermedades originadas por las bajas temperaturas.

Es importante destacar que, las y los estudiantes podrán portar prendas adicionales como: chamarras, chalecos, gorros, guantes, bufandas, guantes, etc., que les permitan protegerse del frío. Además, la dependencia invita a madres, padres de familia o tutores a vigilar de manera permanente a los escolares, y en caso de detectar indicios de enfermedades respiratorias deberán acudir a las clínicas más cercanas a su domicilio.